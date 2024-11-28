Kastamonu'da iki katlı evdeki yangından acı haber... Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve engelli oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kastamonu'da iki katlı evdeki yangından acı haber... Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:07

Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli adındaki kişiye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan öldü.

İki katlı evde çıkan yangından acı haber geldi. İçeride mahsur kalan Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Etiketler: #Yangın #kastamonu

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