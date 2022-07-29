Kastamonu'da iş cinayeti: Devrilen vincin altında kalan operatör yaşamını yitirdİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan operatör Ali Nergiz (45) hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:07
Kastamonu'da iş cinayeti: Devrilen vincin altında kalan operatör yaşamını yitirdİ
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta beton blokların yerleştirilmesi sırasında vinç devrildi.

Operatör Ali Nergiz, vincin altında kaldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Nergiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nergiz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 


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