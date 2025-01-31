Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü: 5 gözaltı
Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alanlara operasyon düzenledi.
Devrekani'de M.C. ve U.D, Seydiler'de ise H.H, İ.Ç. ve F.D. izinsiz kazı yaparken yakalandı.
5 GÖZALTI
Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
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