Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan operasyonda H.D, Ö.T. ve A.S. suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada hilti, dalgıç pompa, merdiven, su tahliye motoru, uzatma kablosu, kazma, kürek gibi eşyalar ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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