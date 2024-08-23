Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:12

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:12

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda binlerce makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İnebolu ilçesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın kargo ile getirdiği kaçak tütünleri, makaronlara doldurarak sattığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan takip neticesinde, şüpheli şahsın evine ve aracına arama yapıldı. Yapılan aramada 113 kilo 478 gram kıyılmış tütün, 213 bin 350 adet boş makaron, 5 bin 150 adet dolu makaron, 45 adet makaron doldurma aparatı ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.