Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde kaçak tütün üretimi ve satışı yapan bir işyerine operasyon düzenledi.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:16
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu!
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Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde tütüncü dükkanı işleten M.K. isimli şahsın, İ.K. isimli şahısla birlikte Kapaklı Vatan Mahallesi’nde kiraladığı bir bodrum katı depoda elektrikli makinelerle kaçak tütün üretimi yaptığı tespit edildi.

Depoda yapılan aramada, 251 bin adet dolu ve boş makaron, 4 adet elektrikli otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 40 bin adet boş sigara kutusu ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.

İ.K. ve M.K., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


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