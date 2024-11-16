Kastamonu'da kalp krizi geçiren dekan hayatını kaybetti!
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Sökmen'in bugün Hatay'ın Erzin ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğan Sökmen'in cenazesinin bugün Hatay'ın Erzin ilçesinde, ikindi namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi.
Sökmen'in vefatının ardından paylaşım yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, şu ifadeleri kullandı:
"Turizm Fakültesi Dekanımız, kıymetli hocamız Prof. Dr. Alptekin Sökmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Üniversitemize önemli katkılarda bulunan, saygı ve sevgisiyle bizlere örnek olan merhum hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Kıymetli ailesine, sevenlerine ve Üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."
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