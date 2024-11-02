AKP'li Halil Uluay kalp krizi geçirdi

AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

AKP'li Halil Uluay kalp krizi geçirdi
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:43

Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor. 


Etiketler: #Halil Uluay #AKP #kalp krizi

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