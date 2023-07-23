Kastamonu'da kamyonet şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, üç çocuk yaralandı.
Çatalzeytin'e bağlı Paşalı köyünde Ziya Yılmaz'ın (57) kullandığı 57 HB 817 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
3 ÇOCUK YARALANDI
Kazada sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Muhammet Ali Gürleyen (12), Yusuf Gürleyen (9) ve Muhammet Yılmaz (9) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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