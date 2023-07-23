Kastamonu'da kamyonet şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, üç çocuk yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:30
Kastamonu'da kamyonet şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Çatalzeytin'e bağlı Paşalı köyünde Ziya Yılmaz'ın (57) kullandığı 57 HB 817 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 ÇOCUK YARALANDI

Kazada sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Muhammet Ali Gürleyen (12), Yusuf Gürleyen (9) ve Muhammet Yılmaz (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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