Kadıköy'de yangın paniği: İlk müdahaleyi yurttaşlar yaptı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpleriyle yaptı.
Kadıköy Caferağa mahallesi Sakız Gülü sokaktaki bir iş yerinde saat 11.40 sularında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dükkanın kapalı olduğu ve yangının bilinmeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi. Dumanı gören esnaf yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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