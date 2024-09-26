Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılanlardan 70 yaşındaki Fatma Tunoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:18

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Etiketler: #mantar #mantar zehirlenmesi

İlgili Haberler

Mantar toplarken kayboldu, 10 saat sonra bulundu

Mantar toplarken kayboldu, 10 saat sonra bulundu
Mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan çifti, jandarma buldu

Mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan çifti, jandarma buldu
Her yemeğin yanına çok yakışan enfes yancı: Yoğurtlu mantar mezesi tarifi

Her yemeğin yanına çok yakışan enfes yancı: Yoğurtlu mantar mezesi tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler