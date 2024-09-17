Her yemeğin yanına çok yakışan enfes yancı: Yoğurtlu mantar mezesi tarifi

Mantarın kendine has lezzeti, süzme yoğurdun yoğun ve kremsi dokusuyla buluştuğunda ortaya çıkan tat, damaklarda hoş bir iz bırakır. Bu meze, yaz aylarında serinletici bir atıştırmalık olarak tercih edilebileceği gibi, kış sofralarında da ferahlatıcı bir eşlikçi olarak yer alabilir. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes yancı nasıl yapılır? İşte, yoğurtlu mantar mezesi tarifi...