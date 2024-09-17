Her yemeğin yanına çok yakışan enfes yancı: Yoğurtlu mantar mezesi tarifi
Yoğurtlu mantar mezesi, hem pratik hem de lezzetli bir tarif arayanlar için harika bir alternatiftir. Özellikle hafif ve sağlıklı meze seçenekleri arayanlar, bu tarifi sofralarında baş köşeye koyabilirler.
Mantarın kendine has lezzeti, süzme yoğurdun yoğun ve kremsi dokusuyla buluştuğunda ortaya çıkan tat, damaklarda hoş bir iz bırakır. Bu meze, yaz aylarında serinletici bir atıştırmalık olarak tercih edilebileceği gibi, kış sofralarında da ferahlatıcı bir eşlikçi olarak yer alabilir. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes yancı nasıl yapılır? İşte, yoğurtlu mantar mezesi tarifi...
YOĞURTLU MANTAR MEZESİ TARİFİ
Malzemeler:
500 gram mantar
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı kıyılmış taze dereotu (isteğe bağlı)
YOĞURTLU MANTAR MEZESİ YAPILIŞI
Öncelikle mantarları iyice temizleyin ve saplarını ayırın.
Ardından mantarları ince dilimler halinde doğrayın.
Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.
Doğradığınız mantarları tavaya alarak orta ateşte sotelemeye başlayın.
Mantarlar önce su salacak, sonra da suyunu çekip hafifçe kızarmaya başlayacaktır.
Mantarlar kızarınca ezilmiş sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha soteleyin.
Sarımsakların yanmamasına dikkat edin.
Mantarları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Bir kasede süzme yoğurdu, tuzu, karabiberi ve limon suyunu karıştırın.
Yoğurdun pürüzsüz bir kıvamda olması için iyice çırpın.
Dilerseniz bu aşamada taze kıyılmış dereotu da ekleyebilirsiniz.
Soğuyan mantarları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
Yoğurdun mantarlarla iyice harmanlanmasına dikkat edin.
Hazırladığınız süzme yoğurtlu mantar mezesini servis tabağına alın.
Üzerine pul biber serpiştirerek hafif bir renk ve lezzet katabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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