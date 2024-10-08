Kastamonu'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Taşköprü ilçesi Yazıhamit köyünde, 37 ADD 466 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Kazada, otomobil içerisinde bulunan O.P., G.Y. ve A.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #kastamonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Günlerdir kayıptı, balıkçılar midesinden çıkardı!
- AKP ve CHP oylarında dikkat çeken düşüş
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- Partisinin kuruluş tarihi belli oldu: Akşener'den mesaj
- Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi
- İstismara uğrayan Sıla bebekten acı haber...
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı