Kastamonu'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hurdalık malzemelerin biriktiği alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:42
Kastamonu'da sanayi sitesinde korkutan yangın
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde hurdalık olarak kullanılan alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Boş alandaki otların da tutuşmasına sebep olan yangını gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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