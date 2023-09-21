Kastamonu'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:42

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:43

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde hurdalık olarak kullanılan alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Boş alandaki otların da tutuşmasına sebep olan yangını gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.