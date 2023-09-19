Otel odasında yangın paniği: Büyük çapta hasar oluştu!

Bodrum'da bir otelin odasında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, odada büyük çapta hasar yol açtı.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:35
Otel odasında yangın paniği: Büyük çapta hasar oluştu!
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'ndeki bir otelin odasından dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otel odasındaki yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otel odasında büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptığı bildirildi.


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