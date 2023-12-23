Kastamonu'da sosyal medyadan satılmaya çalışılan pitona el konuldu

Sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:31
Kastamonu'da sosyal medyadan satılmaya çalışılan pitona el konuldu
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Kastamonu'da ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak piton satmaya çalıştığını belirleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Jandarma ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan yılana el koydu.

Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

 


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