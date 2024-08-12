Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında 6 kişinin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kaybolurken, 3 kişi ise bir balıkçı tarafından kurtarıldı.
Olay, Cide ilçesi Cideros koyunun 2 mil açıklarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik “Maviş” isimli tekne ile eğlenmek için denize açılan Ö.K., H.M., E.G., A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cideros Koyunda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı.
Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne alabora oldu. Teknede bulunan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., olaydan önce bir teknenin arızalandığı ihbarını alan ve bu sebeple denize açılan balıkçı tarafından kurtarıldı.
Denizden çıkartılan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, tekne kaptanı olduğu öğrenilen Ö.K. ile H.M. ve E.G. ise kayboldu. Ekipler denizde kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
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