Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:13
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine Araç ilçesinde bir otomobil durduruldu. Otomobildeki K.Ç. ve V. N'nin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cide ilçesinde ise Ş.K'nin evinde yapılan aramada, kenevir ve kubar esrar ile ruhsatsız tüfek yakalandı.

Seydiler ilçesinde de Z.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kenevir ve kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.


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