Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 8 kişi yakalandı

Tekirdağ’da il genelinde uyuşturucu ile mücadelede 8 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:25
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 8 kişi yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çerkezköy Gültepe Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen M.Y. isimli şahsa yapılan üst aramasında 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hayrabolu Çıkrıkçı Mahallesi’nde A.O.Ç. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 5 gram bonzai ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde devriye faaliyeti esnasında kaba üst araması yapılan T.K. isimli şahsın üzerinde 4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde tespit edildi.

Şarköy Yörgüç Mahallesi’nde de araziye ekili vaziyette 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayın şüphelilerinin A.K. ve B.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi’nde M.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Muratlı Müsellim Mahallesi’nde B.A.G. ve G.G. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 3 gram metamfetamin, 1 adet içme aparatı, 1 adet pet şişe uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet pürmüz seti ele geçirildi.

Olaylar sonucunda toplamda 8 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.


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