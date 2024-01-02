Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:38
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Abone Ol google-news

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.T., S.Z, M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.

Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki F.K. ile M.K. gözaltına alındı.


gözaltı kastamonu otomobil sentetik ticaret uyuşturucu

İlgili Haberler

Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 gözaltı

Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 gözaltı
Amasya’da 120 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Amasya’da 120 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler