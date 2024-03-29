Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:04
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada; 7,73 gram metamfetamin, 60 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ile 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs ile ilgili işlemlere başlandı.


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