Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada; 7,73 gram metamfetamin, 60 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ile 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Yakalanan 2 şahıs ile ilgili işlemlere başlandı.
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