Kastamonu'nun 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Etiketler: #eğitim #kastamonu
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