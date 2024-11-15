'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, Manisa’da yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ’Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunan G.D.’nin Eskicami Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Polis ve adli işlemlerinin ardından G.D., Salihli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Etiketler: #Manisa
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