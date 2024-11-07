Manisa’da ormanlık alanda yangın: Kontrol altına alındı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangın gece saatlerinde Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi mevkisinde çıktı.
Ormanlık alandan yükselen alevler üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 tanker, 4 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yurttaşların da destek verdiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Manisa #Yangın #ormanlık alan #Orman
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Narin davasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı!
- Belediyelerden hastane adımı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’