Manisa’da ormanlık alanda yangın: Kontrol altına alındı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Manisa’da ormanlık alanda yangın: Kontrol altına alındı
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İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:03

Yangın gece saatlerinde Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi mevkisinde çıktı.

Ormanlık alandan yükselen alevler üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 tanker, 4 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yurttaşların da destek verdiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Manisa #Yangın #ormanlık alan #Orman

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