Katalogla 'yabancı gelin' tuzağı: Evlenmek isterken dolandırıldılar!

6.12.2025 16:01:00
İHA
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir dolandırıcılık çetesinin; evlenme vaadiyle erkeklerden 5-10 bin ABD dolar talep ettiği ve daha sonra da beğendirdikleri yabancı uyruklu kadınların kaçmasını sağladıkları ortaya çıktı. Çete üyesi 5 şahıs, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Çivril ilçesinde evlenmek isteyen erkeklerin yabancı uyruklu kadınlarla evlenme vaadiyle dolandırıldığı ortaya çıktı. Çetenin, beğenilen kadınlar ile mağdurları iletişime geçirdiği ve erkeklerden 5-10 bin arasında değişen ABD doları talep ettikleri belirlendi.

Öte yandan güven oluşturmak amacıyla nikah işlemlerinin de yapıldığı, ancak daha sonra kadınların aldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte kaçarak mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) kapsamlı çalışmaları sonucunda tespit edilen şüphelilere yönelik Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.

26 Kasım'da Denizli'de 3 farklı adreste, Sinop'ta da 1 adres olmak üzere 4 ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

