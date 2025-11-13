Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu: 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon, 64 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon, 64 gözaltı!

13.11.2025 08:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yerlikaya duyurdu: 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon, 64 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

İlgili Konular: #Operasyon #dolandırıcılık #gözaltı #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 521 milyon lira işlem hacmi!
Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 521 milyon lira işlem hacmi! Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi tespit edildi.
Yerlikaya duyurdu: 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon, 271 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu: 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon, 271 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını bildirdi.
'Dublör'lü 730 milyonluk dolandırıcılık: Çok sayıda tutuklama var!
'Dublör'lü 730 milyonluk dolandırıcılık: Çok sayıda tutuklama var! 730 milyon liralık mal varlığını dublör kullanarak sahte vekaletle satmak isteyen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Reşat Ö.'nün yerine dublör olarak kullanılan çete üyesi Musa E. (61), polisteki ifadesinde, "Hastaneden sağlık raporu aldık. Daha sonra 'Notere gideceğiz' dediler ancak beni bir eve götürdüler. Kendisini noter olarak tanıtan Taner, bana biraz makyaj yaptı. Yüzüme bir şeyler sürdü. Sonrasında beni koltuğa yatırıp, üzerime battaniye verdiler" dedi.