Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu: Özgür Özel'den 'taziye' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KATAR'DA ŞEHİT OLAN PERSONELLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türk personeller için Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Özel mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.