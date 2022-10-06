Lionel Messi: 'Katar, benim için son Dünya Kupası'
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Messi, "Kesinlikle benim için son Dünya Kupası" dedi.
PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, özel bir röportajda açıklamalarda bulundu.
35 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nın "kesinlikle" son Dünya Kupası olacağını söyledi.
"DÜNYA KUPASI'NDA FAVORİ DEĞİLİZ"
Messi, "Evet, kesinlikle benim için son Dünya Kupası. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon kesinlikle çok iyi bir sezon öncesi geçirdim. Geçen yıl her şey ters gittiği için bunu yapamamıştım. Geçen sezon antrenmanlara geç başlamıştım, geri döndüğümde de sakatlandım" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası için heyecanlı olduğunu ve günleri saydığını kaydeden yıldız isim, favori olup olmadıkları yönünde gelen soruya ise, "Her şeyin iyi olması nedeniyle çok iyi bir noktaya geldik. Ama Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Tüm maçlar zor, bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel çünkü favoriler her zaman kazananlar değil. Büyük aday mıyız, bilmiyorum, ama Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle bir adaydır ama bence favori değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var" diye konuştu.
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