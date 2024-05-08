Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki elinin parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu.
15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem
Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarını hem de cezaevinde intihar ettiği iddia
edilen 10 Ekim gününün son anlarını gösteren kayıtlara ulaşılmıştı.
Kamuoyunun günlerce konuştuğu otopsi fotoğraflarında,
Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında
görülen morarmanın nedeni belli oldu.
Sabah'ın haberine göre Garipoğlu'nun el parmaklarındaki
morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı. Soruşturma birimleri
yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3
Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş
olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
RESİM KURSLARINA KATILMIŞTI
Geçen günlerde Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 9-10 Ekim 2014 tarihine kadar vaktini nasıl geçirdiğine ilişkin ayrıntılara ulaşılmıştı.
Elde edilen bilgiler
arasında, Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu
yer aldığı bilgisi de yer alıyordu.
Garipoğlu'nun 4 Ekim 2013- 30 Aralık 2014 arasında
düzenlenen F Bloktaki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine bile
katıldığı ortaya çıkmıştı.
O ODADA BOŞ TUVAL VE BOYALAR BULUNDU
Koğuştaki, 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar
ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı
bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu.
İşte Garipoğlu'nun otopsi sırasında her iki el
parmaklarındaki mürekkep lekelerinin, resim çalışması amacıyla gerçekleşebileceği
değerlendirmesinde bulunuyor.
DÜĞÜMÜ MEZARININ AÇILMASI ÇÖZECEK
Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili iddialar üzerine Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.
Cem
Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve
tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.
Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişi de otopsi görüntülerini izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu.
Düğümü savcılığın Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği karar çözecek.
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