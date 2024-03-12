Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti

15 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u katleden ve 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Dosyaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:10
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti
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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. 

Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada öldürülmüştü.

Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu.  “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.


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