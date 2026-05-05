Katledildikten 33 yıl sonra ismi parka verildi

2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak katliamında öldürülen Koray Kaya’nın ismi doğum günü olan 1 Mayıs’ta Ankara Keçören Cemevi’nin bahçesinde bulunan parka verildi.

Gerici yobaz kalkışmada çocukları 12 yaşındaki Koray ve 14 yaşındaki Menekşe’yi kaybeden anne Hüsne Kaya, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Yaşasalardı Menekşe’m 47, Koray’ım 45 yaşında olacaktı. 33 yıldır yavrularımın acısıyla yaşıyorum. Unutulmadıklarını görmek yüreğimize az da olsa su serpiyor ancak iki yavrumun yangını 33 yıldır devam ediyor. Bize bu acıyı yaşatanlar gününü gün ederken biz çocuklarımızın yaş günlerini mezarları başında yapıyoruz” diye konuştu.