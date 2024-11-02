Halk TV'den ayrılmıştı: Şirin Payzın'ın yeni adresi belli oldu
Halk TV'den ayrılan gazeteci Şirin Payzın'ın yeni adresi belli oldu. Yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra yeniden T24'e döndüğünü duyuran Payzın, "Evime döndüm, başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Halk TV'den ayrılan gazeteci Şirin Payzın, yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra yeniden T24'e katıldı.
Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Evime döndüm" diyerek yeni adresini duyurdu.
ABD seçimlerini yerinde takip edecek olan Payzın, T24 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
'EVİME DÖNDÜM'
Payzın, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Evime döndüm. ABD seçimlerini Washington’da izliyorum.. Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Evime döndüm ?? ABD seçimlerini Washington’da izliyorum.. Başlıyoruz ! https://t.co/DKZqh3LrBj— Sirin Payzin (@siring) November 1, 2024
Etiketler: #Şirin Payzın #Halk TV
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