Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 04:00

Laik ve modern Türk cumhuriyeti ve Türk Devrimi’nin yılmaz savunucuları, başta gazetemizin yazarları Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu olmak üzere katledilen aydınlarımızı özlemle anıyoruz.

Mumcu ve yitirdiğimiz aydınların anısına her yıl 24-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası, bu yıl 30. kez gerçekleşecek. Hafta, Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle “Yeniden Cumhuriyet” başlığıyla düzenlenecek. Etkinler ise hafta boyunca sürecek.

ANKARA: ADD ve Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde bugün ilk olarak saat 10.00’da, Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de ise Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk konulacak. Geniş katılımlı program ise Mumcu’nun 30 yıl önce katledildiği evinin önünde um:ag ve Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek. Saat 12.15’te, karanfiller ve mumlarla sevenleri Mumcu’nun sokağında olacak. Anıtmezar ziyareti ise saat 14.30’da, Cebeci Asri Mezarlığı’nda yapılacak. Günün son etkinliği, um:ag ve Çankaya Belediyesi’nin organizasyonunda, “Unutma Bizi” başlıklı tiyatro oyunu olacak. Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu’ndaki program, saat 20.00’de başlayacak.

İSTANBUL: Mumcu, İstanbul’da da bugün saat 13.00’te Şişli Halaskârgazi Caddesi’nde bulunan anıtı önünde anılacak.

MUĞLA: Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen bugün saat 16.00’da Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşide, yazarımız Orhan Bursalı, Mumcu’nun çalışma hayatını, gazeteciliğini ve ölümünden sonraki süreçleri anlatacak. Bu arada Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası dün Menteşe ve Fethiye ilçelerinde Uğur Mumcu Anma konserleri gerçekleştirdi.

ADALET GELMEDİKÇE YARALARIMIZ KANAYACAK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), bu yıl “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” etkinliğinin yedincisini düzenledi. Etkinlikte TGC Başkanı Turgay Olcayto, gazetemiz yazarı ve PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan konuştu. TGC Başkanı Olcayto, “Uğur Mumcu neden yok edildi? Çünkü araştırmaları, belgeleri, ipuçları bir takım insanları rahatsız ediyordu” ifadelerini kullandı.

Zeynep Oral ise “Katliamların hiç biri aydınlanmadı. O gün bugün bu yaralar hâlâ kanamakta. Adalet yerini bulmadıkça da dinmeyecek” diye konuştu. ? Haber Merkezi