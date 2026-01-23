Katledilen Cumhuriyet aydınlarımız 33. Adalet ve Demokrasi Haftası’nda anılacak: Susturamadılar!

Gazetemizin yazarı Uğur Mumcu’nun katledildiği tarih olan 24 Ocak’ta başlayan ve bu yıl 33’üncüsü yapılan Adalet ve Demokrasi Haftası’nda öldürülen Cumhuriyet aydınlarımızı anıyoruz. Laik ve demokratik bir Türkiye için canlarını veren aydınlarımız için düzenlenecek anma etkinliklerinde söyleşiler, sergiler, dinletiler ve paneller yapılıyor.

Gazetemizin yazarı, ADD Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy 31 Ocak 1990’da, gazetemizin yazarı Prof. Dr. Bahriye Üçok 6 Ekim 1990’da katledildi. Mumcu, 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile katledildi. 11 Ocak 1995’te yazarımız Onat Kutlar, 21 Ekim 1999’da yazarımız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri işlendi.

‘SUÇLULAR ÇAĞI’

Mumcu yarın yitirilişinin 33. yılında, katledildiği yerde, adının verildiği evinin önündeki sokakta anısına dikilen anıt önünde ve Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak. Her yıl bir ana temanın belirlendiği anmalarda bu yıl tema, yine Uğur Mumcu’nun sözünden hareketle “Suskunluğun Bedeli, Suçlular Çağı” olarak belirlendi. Haftanın alt başlığı ise Mumcu’nun 20 Ocak 1975’te kaleme aldığı “Çağın Suçu” yazısındaki şu ifadeleriyle belirlendi:

“Baskıya boyun eğmeyen, gelen geçen yönetimlere maşalık etmeyen, içinde insanlık onurunu bir değişilmez hazine gibi saklayan insanlardır çağlarına ve toplumlarına yakışanlar, faşizmin utanç duvarlarına karşı birer ‘fedai mangası’ gibi dövüşenler her toplumda, her dönemde, karanlığa karşı sıkılmış bir yumruk gibi uzanıp geliverdiler bugüne kadar. Açılan yumrukların içinden özgürlük güvercinleri uçtu havaya.”

MUMCU TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Gazeteciliğin simge ismi Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında tüm yurtta etkinliklerle anılacak.

İZMİR: CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek Uğur Mumcu anmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç açılış konuşmalarını yapacak. Müzik dinletisi ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün seslendireceği şiirlerle sürecek program kapsamında, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun ve gazetemizin yazarı Miyase İlknur’un konuşmacı olacağı panelde de Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet devrimlerine olan bağlılığı ve Aydınlanma mücadelesi anlatılacak.

KARŞIYAKA Belediyesi, Uğur Mumcu’yu iki ayrı programla anacak. Yarın 12.00’de Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda Mumcu’nun büstüne karanfiller bırakılacak. Ardından 18.00’de gazetemizin yazarı tarihçi-yazar Sinan Meydan Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı’nda Karşıyakalılar ile buluşacak. “Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı söyleşi ve imza gününde; Uğur Mumcu’nun düşünsel mirası, Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri ve Aydınlanma mücadelesi çerçevesinde ele alınacak.

KARABAĞLAR Belediyesi, Mumcu’yu, adını taşıyan parkta etkinliklerle anacak. Yarın 12.30’da, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Açık Hava Tiyatrosu’ndaki anmada Karabağlar Belediyesi Personel Tiyatrosu tarafından “Bugün Ne Yazsam” ve “Sesleniş” adlı teatral gösteriler sahnelenecek. Ardından “Uğur Mumcu’ya Aydınlık Türküler, Umutlu Şiirlerle Sesleniş” başlıklı müzikal dinleti sunulacak. Ayrıca Uğur Mumcu Vakfı katkılarıyla hazırlanan “Devrim ve Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi” Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda açılacak.

ANTALYA: Manavgat Belediyesi ile ADD Manavgat Şubesi Mumcu’yu yarın saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği programla anacak. Uğur Mumcu’nun yaşamını, mücadelesini ve düşünce mirasını yazarlarımız Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak anlatacak. Program kapsamında, Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu da Edip Akbayram şarkılarını söyleyecek.

MARMARİS: Yarın 20.00’de, Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’ndeki programda, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Tiyatro ve Müzik Topluluğu, Mumcu’nun düşünce dünyası, kalemi ve bıraktığı Aydınlanmacı mirası sahneye taşıyacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de Mumcu’yu, programla anacak. Yarın “Demokrasi Şehitleri Anma Yürüyüşü”nün ardından 17.30’da “Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu” belgesel gösterimi ve Sedef Kabaş ile Ümit Zileli’nin “Uğur Mumcu Gazeteciliği” başlıklı söyleşisi yapılacak.

AKHİSAR’da Mumcu’nun yaşamını, mücadelesini ve gazetecilik anlayışını konu alan anma programı var. Saat 14.00’te Akhisar Park İçi Kültür Salonu’ndaki program Nebil Özgentürk’ün katılımıyla “Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu” belgesel gösterimi ile başlayacak

MURATPAŞA Belediyesi Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi işbirliğiyle yarın 15.00’te Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde “Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde” başlıklı anma programı düzenleyecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal konuşmacı olarak katılacak.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

İSTANBUL ŞİŞLİ: Cumhuriyet Gazetesi çalışanları tarafından Şişli’de bulunan Uğur Mumcu Anıtı önünde anma töreni yapılacak.

Kadıköy’de Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde yarın 14.00’te “Demokrasi Mücadelesinde Şehitleri Anarken” programı var. Gazetemiz yazarları Prof. Dr. Emre Kongar, Zülal Kalkandelen ve gazetemiz muhabiri Çağdaş Bayraktar katılacak.

Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki Mumcu anması yarın 20.30’da. Açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yapacak. Mumcu belgeselinin ardından “Devrim Şehitleri Sergisi” de ziyarete açılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugün Burhan Felek Toplantı Salonu’nda Uğur Mumcu’nun ölümünün 33’üncü yılı nedeniyle Gazetecinin Güvenliği Paneli’ni düzenleyecek. 14.00’teki panele gazetemiz yazarı Murat Ağırel de konuşmacı olarak katılacak.

Bandırma 4. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödül Töreni’nde Gazetecilik Ödülü’nün sahibi gazetemiz olurken gazetemiz haber müdürü Can Uğur, Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün sahibi oldu. Uğur, ödülünü yarın 18.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde törenle alacak.

Ümraniye’de yarın 17.00’de Namık Kemal Mahalllesi’nde anma programı düzenlenecek.

Kocaeli: Darıca’da bugün Uğur Mumcu adına “Sönmeyen Işıklar: Uğur Mumcu ve Katledilen Gazeteciler Anısına” programı düzenlenecek. CHP Darıca İlçe Başkanlığı’ndaki programa, gazetemizin haber müdürü Can Uğur konuşmacı olarak katılacak.

Kırşehir: Atatürk Parkı’ndan Uğur Mumcu Basın Anıtı’na yarın 18.30’da meşaleli yürüyüş düzenelenecek. Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde 25 Ocak itibariyle “Unutmadık, unutturmayacağız” fotoğraf sergisi sergilenmeye başlayacak.

Adıyaman: Atatürkçü Düşünce Derneği, Abdülhamithan Kültür Merkezi’nde yarın 13.00’te gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın katılımıyla Uğur Mumcu adına bir söyleşi düzenleyecek.