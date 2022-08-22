Katledilen Firdevs Babat’ın katili cinayeti itiraf etti
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 gün önce kaybolan Firdevs Babat'ın cansız bedeni dün bulunurken, gözaltına alınan erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs cinayeti itiraf etti.
İddiaya göre, 3 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan 17 yaşındaki Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmişti ve yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunmuştu.
İTİRAF ETTİ
Olayda erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.B. sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
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