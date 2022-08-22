Katledilen Firdevs Babat’ın katili cinayeti itiraf etti

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:16

İddiaya göre, 3 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan 17 yaşındaki Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmişti ve yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunmuştu.

İTİRAF ETTİ

Olayda erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.B. sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.