Katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik’in adı Çekmeköy’de yaşatılacak

6.03.2026 10:02:00
ANKA
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, görev yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in adının, Kirazlıdere Mahallesi’nde yapımı süren Çocuk Gündüz Bakımevi’ne verileceğini açıkladı. Başkan Çerkez, "Öğretmenimizin adı Çekmeköy’de sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Çekmeköy Belediyesi, ilçede görev başındayken uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik’in hatırasını ölümsüzleştirmek için anlamlı bir adım attı.

Kirazlıdere Mahallesi’nde inşaatı devam eden ve yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanan çocuk gündüz bakımevine, merhum öğretmenin adı verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Orhan Çerkez öncülüğünde alınan kararla, hayatını çocukların eğitimine adamış olan Fatma Nur Çelik’in ismi, ilçedeki yeni bir eğitim yuvasında kalıcı hale getirilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Çerkez, şu ifadeleri kullandı:

"Görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken aramızdan ayrılan kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’in adını ilçemizde yaşatmak istedik. Kirazlıdere’de inşa ettiğimiz çocuk gündüz bakımevimize onun adını vererek hem hatırasını yaşatacak hem de çocuklarımızın eğitimine katkı sunacak bir eser bırakacağız."

Modern donanımı ve güvenli yapısıyla Çekmeköylü ailelere hizmet verecek olan gündüz bakımevi, çocukların gelişimine destek sağlayacak alanlara sahip olacak. Yapımı hızla devam eden merkezin, yeni eğitim-öğretim sezonunda kapılarını açması hedefleniyor. 

