Pınar Gültekin cinayetinde Adli Tıp Raporu tamamlandı

30 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Muğla’da bir yıl önce eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından yumruklandıktan sonra varile konulup yakılan ve üzerine beton dökülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in Adli Tıp Raporu tamamlandı. Dava dosyasına giren Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporunda Gültekin’in boğaz ve çene kısmına 7 defa iple bağlandığı ve yaşıyorken yakıldığı tespit edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kayboldu. Yapılan çalışmalar sırasında genç kızın en son bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ile görüldüğü güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Gözaltına alınan ve ilk başta Pınar’ın yerini bilmediğini söyleyen evli ve bir çocuk babası Avcı, bağ evine gittiklerini, çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini çöp variline koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı tutuklandı. Yapılan soruşturmada tutuklu sanık Avcı’nın cinayet sonrası tek başına olmadığı, annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağının yardım ettiği delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edildi. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 4 kişi hakkında ek iddianame hazırladı ve yargılanmalarına karar verdi.

Pınar Gültekin’in dosyaya ulaşan otopsi raporuna göre, ölüm nedeni tam olarak belirlenemedi. Ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi için olay yeri incelemesi bulguları ve görüntüleri içeren adli tahkikat dosyası Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Belgeleri ve ifadeleri inceleyen Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu 27 sayfalık hazırladığı raporda Pınar Gültekin’in yakılmadan önce canlı olduğunu makroskobik, mikroskobik ve toksikolojik bulgulara dayanarak belirledi.

Kurul raporunda şu görüşlere yer verdi: “Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi’nde yapılan incelemelerde, epidural hematom (ısı hematomu) ve saçlı deri hematomunda yüzde 14.9 karboksihemoglobin (COHb) tespit edildiği dikkate alındığında, kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığı belirlenmişti. Kişinin ölümünün boyun basısına bağlı mekanik asfiksi ve yanığın müşterek etkisi sonucu meydana gelmiş olduğu, ölümden sonra geçen sürenin belirlenmesinde kullanılan postmortem değişimlerin ileri derecede yanma ve doku kayıpları nedeniyle değerlendirilemediği, mevcut verilerle kişinin ölüm zamanının bilinemediği ortaya çıkmıştır” denildi. Raporda, ayrıca, Gültekin’in cesedinin boyun ve çene kısmına 7 defa halatın geçirilerek bağlanıp sürüklenerek varile konulduğu belirlendi. Cesedin dibe inmesi için beton konulduğu bildirildi.