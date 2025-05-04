Katledilen Sinem Çeşim’in faili 25 gündür bulunamadı: Ailenin adalet çağrısı

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:41

Çeşim’in kız kardeşi Didem Çeşim, “Daha önce bir şiddet yoktu. Biz de kendisini tanımıyorduk” dedi. Tanrıkulu’nun olay yerinden kaçmasına ilişkin konuşan Çeşim, “Olay yerinin olduğu evin arka tarafında orman var, ormana doğru normal bir şekilde yürüyüp gidiyor. Hiç telaşlı, koşarak da değil Ormanın içinde kaybolup gidiyor. Onun dışında hiçbir görüntü yok” dedi.

Tanrıkulu’nun 9 aydır yakalama karar olduğunu da belirten Çeşim, “Hiçbir şekilde üstünde durulmamış belli ki. Bulsalardı bu olay yaşanmayacaktı. Şu anda da kendisini arıyorlar ve bulamıyorlar. Bir başkasına da zarar vermeyeceği şu anda kesin değil. Sonuçta daha önce bir cinayet işlemiş ve bir sürü suç dosyası olan bir insan” ifadelerini kullandı.