Katliam gibi kazada yeni gelişme: Sürücüler gözaltında!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:40

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:48

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındığı bildirildi.