Katliam gibi kaza: Siyasilerden peş peşe 'başsağlığı' mesajı geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından siyasilerden de peş peşe başsağlığı mesajı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:54
Katliam gibi kaza: Siyasilerden peş peşe 'başsağlığı' mesajı geldi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç birbirine girdi.

Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenilirken, siyasilerden de peş peşe başsağlığı mesajı geldi.

İşte o mesajlardan bazıları...


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