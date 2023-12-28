Katliam gibi kaza: Siyasilerden peş peşe 'başsağlığı' mesajı geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından siyasilerden de peş peşe başsağlığı mesajı geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç birbirine girdi.
Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenilirken, siyasilerden de peş peşe başsağlığı mesajı geldi.
İşte o mesajlardan bazıları...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim 11 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 28, 2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 28, 2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 28, 2023
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 28, 2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişinin vefat ettiğini 54 kişinin de yaralandığını öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 28, 2023
Sakarya'dan acı bir haberle başladık güne.— Ali Babacan (@alibabacan) December 28, 2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyorum.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; acılı ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) December 28, 2023
Başımız sağ olsun.
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