Katliam yasasına ‘evet’ demişti… Meclis'te hiç soru önergesi vermediği ortaya çıkan AKP'li Aydemir’in diğer travması da Cumhuriyet'miş!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 23:20

Güncelleme: 30.07.2024 - 23:36

AKP ve MHP oylarıyla sabaha karşı Meclis’ten geçirilen ve kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak anılan ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepkiler sürüyor.

Söz konusu katliam yasasına ‘evet’ oyu veren AKP’li Milletvekili Zehranur Aydemir’in paylaşımı sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Verdiği ‘evet’ oyunu paylaşan Aydemir’in tepki çeken ifadeleri şu şekilde:

“Ankara’da büyüyen biri olarak benim de sokak köpekleriyle ilgili kötü hatıralarım var.

Sokakta oyun oynamaktan korkardım.

Liseye başlayana kadar okula ailem bırakırdı, tek başıma gidemezdim.

Ailemin en büyük korkusu köpeklerden kaçarken araçlara dikkat etmeyişimdi.

İtiraf edelim ki hepimizin benim gibi hikayeleri var.

Bugün sayıları daha da artan sahipsiz köpekler nedeniyle birçok çocuk, benim yaşadığım bu korkuyu yaşıyor.

Birçok aile aynı endişeleri taşıyor.

Artık daha fazla kardeşimizin hayatlarını etkileyecek travmalara maruz kalmaması için,

Büyüklerimizin evlerine hapsolmaması için,

Sokaklarımızın huzura ve güvene kavuşması için,

Milletimizin genel bir talebi olan sahipsiz sokak köpekleri sorununu ortadan kaldırmak için,

EVET dedik.

Çok şükür ki Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz her türlü engelleme girişimine rağmen Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı

Her ne kadar birileri millete dirense de biz hakimiyetin millete ait olduğunu bir kez daha gösterdik.

Kardeşlerimize, büyüklerimize, çok sevdiğimiz milletimize, hepimize hayırlı olsun”

MECLİS KARNESİ ORTAYA ÇIKTI

Katliam yasasına verdiği ‘evet’ oyunu sosyal medya hesabından paylaşan Aydemir’in mecliste 1 tane bile soru önergesi vermediği ortaya çıktı.

DİĞER TRAVMASI DA CUMHURİYET’MİŞ!

Öte yandan, Aydemir’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.

Aydemir’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam”