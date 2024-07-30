Ceylan Ertem'den Meclis'ten geçen 'katliam yasası'na sert tepki: 'Ölü bedenimi çiğnemeleri lâzım...'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:47

Güncelleme: 30.07.2024 - 14:48

Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak tepkilere neden olan 17 maddelik ‘160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Genel Kurul'da iki gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından AK Parti ve MHP oylarıyla yasalaştı.

Teklif, 224 'Hayır' oyuna karşılık 275 'Evet' oyuyla sabaha karşı kabul edildi.

TBMM kapanmadan önce teklifin bütünü üzerine yapılan oylamaya 500 milletvekili katıldı. Teklif, 224 'hayır' oyuna karşı 275 'evet' oyuyla kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasının ardından, TBMM Genel Kurulu tatile girdi. TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşimi, 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

CEYLAN ERTEM: 'ÖLÜ BEDENİMİ ÇİĞNEMELERİ LÂZIM...'

Tepkiler sürerken; yasaya bir tepki de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi.

İlk günden beri yasaya karşı verdiği mücadeleyle bilinen şarkıcı, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle diyeyim; ölü bedenimi çiğnemeleri lâzım sizi alabilmeleri için

Çiğneyecekler demek ki

Yapacak bir şey yok

Bu sadece sokak köpeklerinin değil hayvanseverlerin de ölüm fermanıdır."