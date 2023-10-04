Katliama yargı kalkanı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:03

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamının görüldüğü davada sona yaklaşıldı. Geçen yıl eylül ayında yakınlarını kaybeden aileler, yargı önüne çıkartılmayan şüphelilerin isimlerini mahkemeye bildirmiş, mahkeme ise bu isimlerle ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmuştu. Bu ihbarın ardından 1’nci Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan dokuz kamu görevlisi hakkında, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık sayısının 13’e çıktığı bu kararda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) genel müdürleri ve üst düzey yetkilileri ile ilgili takipsizlik kararı verilmişti.

Yeni delil yokmuş

Dosyadaki tüm delillerin ve bilirkişi raporlarının üst düzey yetkilileri işaret ettiğini ifade eden aileler takipsizlik kararı verilen yetkililer hakkında Çorlu 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne dilekçe vererek bu kişilerin yargılanma sürecine dahil edilmesi için takipsizliğin kaldırılmasını talep etti. Ailelerin bu talebi Çorlu 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce reddedildi. Söz konusu kararda ise “Yeni bir delil olarak nitelendirilecek hususun olmadığı” ifadeleri yer aldı.

Çorlu tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Öz, “Üst yetkililerin de yargılanmasını talep etmiştik ancak bu talebimiz mahkemece reddedildi. Bu karanlık günlerde 25 kişinin ölümüne sebep olan insanlar hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Adalete olan inancımızı yitirdik” dedi.