Kauçuk fabrikasında 'yangın' paniği: Alevler eve, oto lastik dükkanı ve camiye sıçradı!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 06:55

Güncelleme: 22.09.2023 - 06:55

Serdivan ilçesinde D-100 Karayolu'nun 5 Köprü Mahallesi mevkinde bulunan bir kauçuk fabrikasında, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunan bir eve, oto lastik dükkanı ile Beşköprü Merkez Camisi'ne de sıçradı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredikelerin ihbarı üzerine olay yerine 17 itfaiye aracı, 3 arazöz, 7 tanker ve yaklaşık 50 personel ile sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 4 saatin ardından kontrol altında alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, fabrika, ev, iş yeri ve camide büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.