Kauçuk fabrikasında 'yangın' paniği: Alevler eve, oto lastik dükkanı ve camiye sıçradı!
Sakarya'da, kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yanındaki ev, iş yeri ve camiye sıçradı. Yangın, 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.
Serdivan ilçesinde D-100 Karayolu'nun 5 Köprü Mahallesi mevkinde bulunan bir kauçuk fabrikasında, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunan bir eve, oto lastik dükkanı ile Beşköprü Merkez Camisi'ne de sıçradı.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredikelerin ihbarı üzerine olay yerine 17 itfaiye aracı, 3 arazöz, 7 tanker ve yaklaşık 50 personel ile sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 4 saatin ardından kontrol altında alındı.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, fabrika, ev, iş yeri ve camide büyük çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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