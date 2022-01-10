Kavacık köylüleri direniyor: Mahkemeden karar çıktı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:55

Uzunköprü ilçesi Kavacık köyü merasına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi'nin ardından, Danıştay 6'ncı Dairesi de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Köylülerin Karma OSB'ye karşı açtıkları hukuk mücadelesi sürerken, önemli bir gelişme meydana geldi. Edirne İdare Mahkemesi ve Danıştay 6. Dairesi tarafından iki ayrı 'yürütmeyi durdurma' kararı çıkan bölge için bu kez mahkeme projenin 'iptali' kararını verdi.

"Uzunköprü Karma OSB projesinin birçok hukuksuzluğu hüküm altına alınmıştır" denilen basın açıklamasında İdare Mahkemesi'nin kararına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

-"OSB yapılması düşünülen alanın etrafında yerleşim yerleri, sulama göletleri, tarım alanları, orman alanları, mera alanları ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler bulunduğu, bu bölgeye Karma Organize Sanayi bölgesi yapılması durumunda belirtilen unsurların zarar göreceği,

- Karma OSB yapılmasının gerekçesinin tek tip OSB olması durumunda OSB'nin dolmayacağı endişesi olduğu, Trakya bölgesinde 15 adet OSB, karma OSB bulunduğu, doluluk oranının yüzde 35-86 arasında değiştiği, mevcut OSB'lerin amaca uygun şekilde kullanılabileceği,

PLANA UYGUN DEĞİL

- Meri planlar bakımından gerçekleştirilen plan değişikliklerinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen, tanımlara, çevre düzeni planının niteliğine, bilgi ve verilerin toplanmasına ilişkin esaslara, çevre düzeni planı sınırları içinde kalan alanlarda uygulanacak temel esaslara, planların hazırlanması, hazırlattırılması ve incelenmesi ve değişikliğine ilişkin idari ve teknik usullere, alt ölçekli planlarla ilişkisine ve plan hiyerarşisine uygun olmadığı,

- Uyuşmazlık konusu olan Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi yönelik plan rapor hüküm ve kararlarının değişiklik öncesi 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında belirlenen genel ilke ve esaslara aykırı olduğu anlaşılmakla,

Karma OSB yer seçiminin kesinleştirilmesine ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır..." hükmüne varılmıştır."