Kavacık Üzüm Festivali başlıyor
Karabağlar Belediyesi, Coğrafi İşaret Belgesi aldığı 'Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek için düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, yarın (17 Eylül) başlıyor.
İzmir’de Karabağlar Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Kavacık Üzüm Festivali, yarın (17 Eylül) kapılarını ziyaretcilere açıyor.
İki gün sürecek olan festival öncesi köy meydanını baştan sona yenileyen Karabağlar Belediyesi, alandaki binaların pergole ve cephe düzenlemeleri yaptı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, yarın saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Saat 11.00'de Torbalı Koca Efeler Grubu'nun halk oyunları gösterisi ve açılış töreni yapılacak. Kavacık Üzüm Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin de verileceği törenin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Sebahattin Gülümser konseri olacak. Ayrıca gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri konuklarla buluşacak.
Festivalin ikinci günü de müzikli balon, köpüklü balon, illüzyon gösterileri olacak. Saat 14.00'te Grup Mevce konseri gerçekleştirilecek. Yine gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri olacak.
ARAÇ KALDIRILACAK
Festival için 17 ve 18 Eylül tarihlerinde, Üçyol Minibüs Durakları önüyle Üçkuyular Fahrettin Altay Metro İstasyonu yanından, 09.00-12.00 saatleri arasında araç kaldırılacak. Ayrıca Üçkuyular Vapur İskelesi'nden kalkan 24 no'lu, Güzelbahçe merkezden kalkan 28 no'lu ESHOT otobüsleri ile de festivale ulaşım sağlanacak.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- Erdoğan'a kötü haber
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi