Kavacık Üzüm Festivali başlıyor

16 Eylül 2022 Cuma, 16:40

İzmir’de Karabağlar Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Kavacık Üzüm Festivali, yarın (17 Eylül) kapılarını ziyaretcilere açıyor.

İki gün sürecek olan festival öncesi köy meydanını baştan sona yenileyen Karabağlar Belediyesi, alandaki binaların pergole ve cephe düzenlemeleri yaptı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, yarın saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Saat 11.00'de Torbalı Koca Efeler Grubu'nun halk oyunları gösterisi ve açılış töreni yapılacak. Kavacık Üzüm Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin de verileceği törenin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Sebahattin Gülümser konseri olacak. Ayrıca gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri konuklarla buluşacak.

Festivalin ikinci günü de müzikli balon, köpüklü balon, illüzyon gösterileri olacak. Saat 14.00'te Grup Mevce konseri gerçekleştirilecek. Yine gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri olacak.

ARAÇ KALDIRILACAK

Festival için 17 ve 18 Eylül tarihlerinde, Üçyol Minibüs Durakları önüyle Üçkuyular Fahrettin Altay Metro İstasyonu yanından, 09.00-12.00 saatleri arasında araç kaldırılacak. Ayrıca Üçkuyular Vapur İskelesi'nden kalkan 24 no'lu, Güzelbahçe merkezden kalkan 28 no'lu ESHOT otobüsleri ile de festivale ulaşım sağlanacak.