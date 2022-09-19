Kavacık Üzüm Festivali, binlerce kişiyi ağırladı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:54

Karabağlar Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık Üzümü’nü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği 10. Kavacık Üzüm Festivali, yoğun ilgi gördü. Temiz havada gezinmek, doğal ve taze yerel ürünler satın almak isteyen binlerce İzmirli, iki gün boyunca köye akın etti. Konuklar, köylülerin stantlarından alışveriş ederken Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği farklı etkinliklerde, keyifli saatler geçirdi. Müzikli balon, köpüklü balon, illüzyon gösterileri çocuklarla buluştu. Ziyaretçiler Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya Resim Sergisi’ni, Karabağlar Kent Konseyi’nin el işi ürünler kermesini gezdi. Ayrıca Grup Mevce konseriyle de gönüllerince eğlendiler. Maskot Bando ve animasyon gösterileri de gün boyunca sürdü.

GÜBRE TEŞEKKÜRÜ

Festival kapsamında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu üretici stantlarını tek tek ziyaret ederek, köylülere bol kazanç dilediler. Üreticiler de, Karabağlar Belediyesi’nin üretim sezonu öncesi yaptığı gübre desteği nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür ettiler. Üreticiler, “Üretim maliyetlerimiz çok arttı. Gübre alamaz hale gelmiştik. Dağıttığınız gübreler Hızır gibi yetişti. Sayenizde ürünlerimiz çok kaliteli oldu. Sağolun, varolun” ifadelerin kullandılar.

“KÖYÜMÜZE VE ÜZÜMÜMÜZ SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Selvitopu da bu tablodan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, gübre dağıtımına gelecek yıl devam edeceklerini söyledi. Üretimi ve üreticiyi desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Temel hedefimiz tarımsal üretimin sürmesi ve köylümüzün ekonomik gerekçelerle yerlerinden yurtlarından olmaması. Kendine özgü tadı ve aroması olan Kavacık Üzümü’ne, köyümüzün değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

10. festivalin baştan sona yenilenen köy meydanında yapıldığını hatırlatan Başkan Selvitopu, gelecek aylarda da Kavacık sokaklarında iyileştirme, güzelleştirme çalışmaları yapacaklarını vurguladı.