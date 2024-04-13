Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 1 polis yaralandı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:55

Güncelleme: 13.04.2024 - 14:57

Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin kullandığı motosiklet sokağa girdiği sırada kayarak yan yattı.Kazada 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuruna müdahale etti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden biri kavganın çocuk ve gençler arasında çıktığını tarafların birbirlerine taş attıklarını belirterek, "Olay yerine 4-5 polis arabası geldi. Polis memuru motosikletten düşerek yaralandı" dedi.