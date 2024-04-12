Polis lojmanında ölü bulunmuştu: ‘Biz yandık, başkaları yanmasın’

Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:44

Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın (28) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı Doğan Can Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Cumhuriyet savcılığının itirazıyla 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Yıldız, bu kez tutuklandı.

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sanık Doğan Can Yıldız hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yıldız'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Yıldız geçen duruşmada tüm suçlamaları reddedip, Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp intihar ettiğini iddia etti.

“KIZIM DA BİZ DE RAHAT UYUYACAĞIZ”

Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş ve babası Mustafa Akbaş (64), bayramda kızlarının mezarını ziyaret etti. Aysun Akbaş, "Kızım olmadan bir bayram daha geçiriyoruz. Mezarını ziyarete geldik, çiçek diktik. Mezarı, çok güzel oldu. Yeşim, sağlığında da çok şıktı, güzel giyinirdi. O nedenle kabrini süsledik" dedi.

Sanığa hak ettiği cezanın verilmesini isteyen Akbaş, "22 Mart'ta sanık hakim karşısındaydı. Yeni duruşma 31 Mayıs'ta. İnşallah o tarihte sanık Doğan Can Yıldız en ağır cezayı alacak. Kızım da biz de rahat uyuyacağız. İnşallah emsal karar alınır da bir daha kimse kimsenin kızına zarar vermez. Böyle insanlar dışarıda gezmesin. Biz yandık. Başkaları yanmasın. Bayramımız kabristanda geçiyor" diye konuştu.