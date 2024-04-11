Polis karakolunda avukat ile ailesine işkence iddiası: Polisten 'kolunu kırarım' tehdidi

Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:38

Güncelleme: 11.04.2024 - 12:57

Ankara'da yaşayan avukat Alican Nacak, 31 Mart 2024'te annesi ve kız kardeşiyle birlikte gittikleri markette, Emrah Z. isimli market çalışanının saldırısına uğradı. Kendilerine saldıran Emrah Z.'den şikayetçi olmak için Şehit Mustafa Düzgün Karakolu'na giden avukat Nacak ile ailesi, polis eşliğinde darp raporu alınması için hastaneye gidecekleri sırada karakolun önünde kendilerine saldıran market çalışanı Emrah Z. ile arkadaşlarını gördü. İddiaya göre Nacak ailesine eşlik eden polis memuru, Emrah Z.'ye hitaben, "sakın yakınları çağırıp adam toplama" diyerek uyarıda bulundu.

KARAKOLUN BAHÇESİNDE SALDIRDILAR

Darp raporu alarak karakola dönen avukat Alican Nacak ile annesi ve kız kardeşi, saldırganın karakol önüne çok sayıda yakınını çağırdığını gördü. Nacak ile ailesi karakola girecekleri sırada saldırganlar, polisin önünde sinkaflı küfürler edip tehditte bulunarak saldırıya geçti. Emrah Z., avukat Nacak'a saldırırken, o anları kayıt altına aşmaya çalışan kız kardeşi ise bir diğer saldırgan Perihan Z. tarafından saçı çekilip yere düşürülerek yumruklu ve tekmeli saldırıya maruz kaldı. Avukat Nacak'ın iddiasına göre karakol polisi saldırganları etkisiz hale getirmek veya dağıtmak için harekete geçmedi. Haklarında işlem yapılması için saldırganların kimlikleri dahi toplanmadı.

DARP RAPORU İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLMEDİLER

Nacak ailesi, maruz kaldıkları ikinci saldırı ve darp olayıyla ilgili de hastaneye giderek darp raporu alınmasını istedi ancak görevli polis memurları, "zaten bir defa götürmedik mi" diyerek taleplerini reddetti. Bunun üzerine avukat Nacak'ın kız kardeşi, saldırı sonucu meydana gelen yaralanmalarına müdahale edilmesi için karakola ambulans çağırdı. Karakolun içine giren avukat Nacak ile ailesi, iddiaya göre burada saldırganlara müdahale edilmediği için polis memurlarına sitemde bulundu.

POLİSTEN "KOLUNU KIRARIM" TEHDİDİ

Karakoldaki polis memurları, iddiaya göre görevlerini yapmadıkları hususunu dile getiren avukat Nacak'a bağırmaya başladı. Polis memuru, avukat Nacak'a, "Avukatsan avukatsın ne yapalım. Otur, otur dedim mi oturacaksın" diyerek yakasından tutup sert müdahale ile sandalyeye oturttu. Kendilerine yapılan kötü muameleyi kayda alan Nacak'ın kız kardeşini fark eden polisler, "Neyi çekiyorsun" diyerek üzerine yürüyüp duvara yapıştırarak, "O görüntüyü sileceksin. Kırarım kolunu, bırak o telefonu" diyerek tehdit etti. Kolunun kırılmasından korkan genç kadın, polisin tehdidi üzerine telefonu teslim etti.

"BİZ NE TALEP EDERSEK SAVCI ONU YAPAR"

İddiaya göre polis memurları, saldırıya uğrayan ve şikayet için kendilerine gelen yurttaşlara uyguladıkları darp ve kötü muameleyi kayıt altına aldığı için avukat Alican Nacak'ın kız kardeşinden, kendilerine tekme attığını iddia ederek şikayetçi oldu. Saldırıya uğramaları nedeniyle şikayetçi olmak için karakola giden Nacak ailesi, burada da polis şiddetine maruz kalıp, üzerine gözaltına alınarak savcılığa çıkarıldı. Avukat Nacak'ın iddiasına göre polis memurlarının "Biz ne talep edersek onu yapar" dedikleri savcı tarafından kız kardeşi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Avukat Alican Nacak, kendilerine saldıran market çalışanı Emraz Z.'nin kız kardeşinin, karakoldaki polislerden biriyle yakın ahbaplık ilişkisi içerisinde olduğunu, bu nedenle polislerin görevlerini kötüye kullandıklarını öne sürdü.

Nacak ailesi,8 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulunarak, polisler hakkında 'kamu görevini kötüye kullanma', 'iftira', 'işkence', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'yağma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma açılmasını ve devamında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını talep etti.

Avukat Nacak, karakoldaki kötü muamele ve darp anlarına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi ve yok edilmesi ihtimali üzerine ise söz konusu görüntülerin ivedilikle istenerek dosyaya eklenmesini istedi.